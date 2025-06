L'Asl2 proroga fino alla fine dell'anno i contratti a tempo per 21 medici specializzandi di ospedali e sanità territoriale

Sono 21 i medici specializzandi ai quali l'Asl2 ha rinnovato, per sei mesi – dal 1° luglio fino alla fine dell’anno – il contratto di lavoro a tempo determinato presso ospedali e ambulatori del territorio.

Nello specifico, si tratta di un medico di Emergenza-urgenza, tre di Igiene, epidemiologia e sanità pubblica, tre di Psichiatria, due di Farmacologia e Tossicologia clinica, sette di Medicina interna, tre di Oftalmologia, uno di Ortopedia e traumatologia e uno di Gastroenterologia.

Il rinnovo dei contratti a tempo è legato all’impossibilità di utilizzare personale già in servizio e di ricorrere a medici presenti in graduatorie concorsuali in vigore. Durante il contratto, i medici continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico-specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti in proporzione all’attività lavorativa svolta. Il periodo di attività, svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi del diploma di specializzazione.