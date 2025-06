Albenga, spaccata alla pasticceria Bertola: un uomo danneggia l’ingresso a colpi di bastone

Spaccata notturna nel cuore di Albenga. Intorno alle 2, nella notte tra martedì e mercoledì, la porta d’ingresso della storica pasticceria Bertola, in via dei Mille, è stata violentemente colpita da un uomo che, in evidente stato di alterazione, si è sfogato contro il vetro del locale, danneggiandolo pesantemente. Per fortuna, la vetrata ha retto all’urto e non si sono verificati tentativi di intrusione.

La scena si è svolta in pieno centro cittadino, sotto gli occhi increduli di alcuni residenti svegliati dalle urla.

L’uomo, a torso nudo e armato di un grosso bastone, ha percorso urlando la via, attirando l’attenzione e lasciando dietro di sé danni e paura.

A scoprire quanto accaduto è stato il titolare del bar la mattina successiva, allertato dai vicini.