Incidente intorno alle 13 di oggi in corso Cristoforo Colombo, a Savona, all’altezza della piscina Zanelli. Un’auto, per cause ancora da accertare, ha improvvisamente sbandato finendo contro una vettura regolarmente parcheggiata a bordo strada.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco e la Croce Rossa di Savona. Fortunatamente, non si registrano feriti.