Cosseria lancia il nuovo SUAP con gestione diretta: servizi operativi dal 1° luglio

A partire dal 1° luglio 2025 sarà attivo il nuovo Sportello Unico Digitale per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Cosseria, che verrà gestito direttamente e non più in forma associata. Questo importante passo verso la modernizzazione dei servizi pubblici locali è stato possibile grazie al supporto tecnico della ditta Technical Design S.r.l. di Cuneo e a un finanziamento interamente coperto con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell’ambito della Missione 1, Componente 1, Sub-investimento 2.2.3.

Il nuovo SUAP si rivolge principalmente a professionisti tecnici come ingegneri, architetti e geometri, oltre che a imprese, attività produttive e cittadini che necessitano di avviare, modificare o cessare un’attività economica. Si tratta di uno strumento pensato per semplificare e velocizzare le procedure amministrative, garantendo piena digitalizzazione e la possibilità di accesso continuo, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, attraverso SPID, Carta d’Identità Elettronica, Carta Nazionale dei Servizi, eIDAS o credenziali personali.

Grazie a questo servizio sarà possibile presentare istanze direttamente online, evitando spostamenti e code agli sportelli comunali. Gli utenti potranno consultare in tempo reale lo stato di avanzamento delle pratiche, caricare documentazione in modo intuitivo e sicuro e ricevere notifiche e aggiornamenti direttamente dal portale. Il sistema, progettato su misura per il territorio di Cosseria, rispetta i più alti standard nazionali in termini di interoperabilità e accessibilità, offrendo una piattaforma moderna, efficiente e completamente orientata all’utente.

L’attivazione del nuovo SUAP rappresenta un passo concreto verso una pubblica amministrazione più vicina ai cittadini e alle imprese, in grado di rispondere con prontezza, trasparenza ed efficacia alle esigenze del territorio. Per maggiori informazioni, sarà possibile consultare il sito ufficiale del Comune a partire dalla data di attivazione del servizio.