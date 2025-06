Savona, i canoni del Mercato Civico aumentano del 20%. Il Comune: "Fatti lavori all'interno della struttura, valori fermi dal 2018"

Dal primo luglio, gli operatori del Mercato Civico di via Pietro Giuria pagheranno il 20% in più sui canoni. La decisione è stata presa nell'ultima seduta della Giunta comunale, motivata dalle spese sostenute finora dal Comune per la struttura e per il suo rilancio. Inoltre, si è considerato che i canoni non erano stati più aggiornati dal 2018, anno in cui erano state introdotte le attuali tariffe. La decisione è stata assunta anche dopo aver ascoltato gli operatori del mercato il 23 giugno 2024.

I nuovi canoni prevedono un aumento da 200 a 271,19 euro per le aree destinate alla somministrazione, da 150 a 203,41 euro per i banchi laterali, da 120 a 162,72 euro per i banchi centrali e da 100 a 135,50 euro per le aree deposito e celle frigorifere. Le tariffe precedenti erano in vigore dal 1° gennaio 2018.

"L'Amministrazione, nell'anno 2024 – spiega il Comune – ha finanziato e concluso la completa installazione dell'impianto di condizionamento dell'intera area mercatale, oltre al potenziamento del sistema di illuminazione. Dal 2023, il mercato è stato dotato di nuovi elementi di arredo per migliorarne la fruizione da parte degli avventori ed è stato promosso, attraverso il FLAG, un progetto di comunicazione e animazione che sta dando ottimi risultati".

Palazzo Sisto sottolinea inoltre che l’impianto di condizionamento è entrato in piena operatività e che il suo funzionamento sarà monitorato, anche in relazione ai consumi.