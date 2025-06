Cairo Montenotte piange la scomparsa di Rinaldo Ginocchio, venuto a mancare all’età di 87 anni.

Originario di Chiavari, era un volto noto non solo in Val Bormida ma in tutta la Liguria, dove si era distinto come imprenditore capace e lungimirante nel settore edile e nella fornitura di gas.

I funerali si terranno domani, sabato 28 giugno, alle ore 10 nella chiesa di San Lorenzo.