Potenziamento dell'ospedale di Albenga, Podio: “In arrivo risposte e investimenti concreti”

“Ringrazio l’assessore regionale alla Sanità Massimo Nicolò per la visita di questa mattina all’ospedale di Albenga. L’incontro di oggi non è stato un semplice passaggio istituzionale, ma una dimostrazione di attenzione concreta verso il nostro territorio e i suoi cittadini. Prova ne è anche l'incontro riservato che abbiamo avuto con l'assessore Nicolò in qualità di consiglieri di minoranza. Un momento di confronto costruttivo e diretto, nel corso del quale è stato confermato l’arrivo di importanti investimenti, che rappresentano un deciso passo verso il potenziamento dell’ospedale Santa Maria di Misericordia”.

Lo dichiara il consigliere albenganese Nicola Podio a seguito dell’incontro avvenuto questa mattina all’ospedale Santa Maria di Misericordia con l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò, alla presenza dei vertici di Asl2, dei consiglieri regionali Angelo Vaccarezza, Sara Foscolo e Rocco Invernizzi.

“Sono infatti previsti - ricorda Podio - oltre 2 milioni di euro per l’acquisto di tecnologie di ultima generazione e per l’adeguamento di spazi e impianti. Tra le principali novità annunciate ricordo una nuova TAC a 128 strati (635 mila euro), un mammografo con tomosintesi (146 mila euro), un TRM a basso campo (550 mila euro) e un sistema OCT per oculistica (quasi 36 mila euro). A queste si aggiungono apparecchiature essenziali per la diagnostica come ecografi multidisciplinari e cardiologici, un ortopantomografo Cone Beam, due nuovi holter ECG, un portatile per radioscopia, oltre a nuove dotazioni per la sanificazione e la gestione delle attrezzature endoscopiche”.

Di questi interventi, il consigliere di minoranza ingauno ricorda come alcuni “sono già in fase avanzata, tra ordini, installazioni previste e donazioni già in funzione, come quelle della Croce Bianca, che ringrazio per il continuo supporto al nostro presidio”.

“Un grazie anche il presidente Marco Bucci, che attraverso il lavoro della sua giunta sta dimostrando con i fatti di voler restituire all’ospedale di Albenga il ruolo che merita, al centro dell’offerta sanitaria del ponente ligure” conclude Podio.