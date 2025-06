Nuovo percorso di co-progettazione per il benessere degli anziani: 500mila euro per l'invecchiamento attivo

La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Sanità e Politiche sociali e Terzo settore Massimo Nicolò, ha approvato un nuovo provvedimento volto al sostegno delle politiche per la popolazione anziana un procedimento di co-progettazione tra Regione e Terzo settore finalizzato alla realizzazione di interventi innovativi e integrati a favore degli over 65, con una dotazione complessiva di 500mila euro

Il bando, rivolto agli Enti del Terzo Settore (ODV, APS e Fondazioni iscritte al RUNTS), prevede la realizzazione di progetti di interesse generale nel campo della protezione sociale, del trasporto sociale, dell’assistenza domiciliare e della promozione dell’invecchiamento attivo, in coerenza con gli obiettivi del Piano Sociale Integrato Regionale 2024–2026.



"Con questo nuovo investimento – dichiara l’assessore Massimo Nicolò – vogliamo rafforzare una rete di interventi di prossimità che aiuti concretamente le persone anziane a vivere meglio, più a lungo e in modo più sicuro. Diamo continuità e slancio a un modello di welfare di comunità, partecipato e inclusivo, che parte dai territori e coinvolge attivamente il Terzo Settore".



L’intervento è reso possibile grazie a 400mila euro di fondi ministeriali (Accordo di Programma 2022-2024) e 100mila euro di cofinanziamento regionale. I progetti dovranno prevedere il coinvolgimento attivo dei Comuni e delle reti locali, e una quota minima di cofinanziamento del 30% da parte dei soggetti proponenti.



Le azioni previste, tra le altre: sviluppo di una rete di trasporto sociale per anziani fragili gestita con il supporto delle associazioni del Terzo Settore, con auto messe a disposizione per servizi personalizzati dedicati agli anziani con difficoltà motorie o in condizione di fragilità, per visite mediche, attività sociali, eventi culturali e ricreativi; supporto domiciliare personalizzato (ad esempio, consegna farmaci/pasti, accompagnamento protetto; attività ricreative e culturali per contrastare la solitudine e stimolare le capacità cognitive e motorie;

alfabetizzazione digitale e educazione alla sicurezza online; laboratori creativi, sport dolce, attività intergenerazionali.



Il procedimento di evidenza pubblica sarà pubblicato nei prossimi giorni nella sezione “Bandi e Avvisi” del sito istituzionale di Regione Liguria. Per informazioni e per partecipare alla procedura: https://sportellonline.regione.liguria.it/servizio/PE_0125