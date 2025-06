Albenga e il mondo della scuola piangono Felicia “Gilda” Fusco. Si è spenta all’età di 71 anni. Per decenni è stata una stimata collaboratrice scolastica del Liceo Giordano Bruno.

Gilda era molto più di una presenza nei corridoi: è ricordata come una persona gentile, buona, stimata da colleghi e docenti. Migliaia di ragazzi che l’hanno incontrata durante il loro percorso scolastico, portando con sé il ricordo della sua bontà e umanità.

Numerosi i messaggi di cordoglio che in queste ore stanno affollando i social, testimonianza dell’affetto e della gratitudine che la comunità nutre per lei.

“Con profonda commozione mi unisco al dolore della famiglia per la scomparsa della cara Gilda – afferma il consigliere comunale albenganese Emanuele Feroleto -. lo, come tanti altri ragazzi che hanno frequentato il Liceo Giordano Bruno, ho avuto la fortuna di trascorrere con lei anni meravigliosi. Gilda non è stata solo una figura di riferimento all'interno della scuola, ma una donna straordinaria, capace di entrare nel cuore di chiunque la conoscesse. Amava profondamente i ragazzi e sapeva ascoltarli, guidarli e incoraggiarli con una sensibilità rara. Il suo ricordo resterà vivo in tutti noi, nei corridoi del liceo e nei sorrisi di chi ha avuto il privilegio di incontrarla. Alla sua famiglia, ai colleghi e a tutti coloro che le hanno voluto bene, va il mio più sincero abbraccio”.

Lascia il marito Antonio, i figli Gigi e Laura, il genero Luca, il fratello Vincenzo, la cognata Teresa e i nipoti.

Il rosario sarà recitato domenica 29 giugno alle 17 nella parrocchia di San Bernardino, ad Albenga. I funerali si terranno lunedì 30 giugno alle 15, sempre nella stessa chiesa.