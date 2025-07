Savona, in Sala Rossa consegnata ufficialmente la Bandiera Blu per la spiaggia delle Fornaci

Anche quest'anno il Comune di Savona conferma la sua Bandiera Blu per la spiaggia delle Fornaci: è questo l'esito ancora una volta positivo, scaturito dalla cerimonia indetta dalla FEE Italia svoltasi a Roma lo scorso 13 Maggio 2025, all'assegnazione della quale partecipa dagli anni 2000.

Ricordiamo che la Bandiera Blu delle spiagge e degli approdi turistici è un riconoscimento internazionale condotto dall'organizzazione non governativa e no profit FEE “Foundation for Environmetal Education”, fondata nel 1981 e che dal 1987 ha iniziato a operare in Europa e che ad oggi è diventato un programma sempre più “globale” con un numero crescente di Paesi partecipanti, attualmente presente in circa 77 paesi del mondo.

Finalità del programma è quella di promuovere lo sviluppo sostenibile nelle aree costiere, sia marine che interne, attraverso il raggiungimento di elevati standard qualitativi relativi alla qualità delle acque di balneazione, soccorso e sicurezza, gestione ambientale ed educazione ambientale, e avente quale finalità il mettere a sistema e conciliare turismo e ambiente a livello sia locale che regionale e nazionale.

Durante gli anni il programma è diventato un riconoscimento “eco-label” indice di turismo sostenibile.

I criteri del programma di assegnazione sono molto stringenti e l'assegnazione è vincolata a una gestione sostenibile del territorio, e quindi l'ottenimento della Bandiera Blu è un'importante conferma.

Chiaramente è anche il risultato della collaborazione con l'Autorità Portuale di Savona, in particolare quest'anno con progettualità condivisa (citiamo ad esempio per l'assistenza balneazione e l'installazione dei bagni chimici nelle spiagge libere), oltre alla sinergia con l'Associazione Bagni Marini di Savona oltre all'attività svolta dalle Associazioni (Legambiente, Assonautica, CAI, solo per citarne alcune) che stanno operando da anni in favore dell'ambiente e della sostenibilità ambientale, alle quali da quest'anno si aggiungono le associazioni e i cittadini attivi che hanno aderito ai “patti dei beni comuni”, collaborando con l'Amministrazione con attività volta alla cura rigenerazione e gestione condivisa dei beni urbani, presentando progetti sia semplici che più complessi ma comunque idonei al miglioramento della vivibilità e anche della sostenibilità ambientale della nostra cittadina, tra i quali spiccano anche la pulizia delle spiagge libere, effettuata anche da studenti di Istituti scolastici provenienti da altre Regioni.

Ricordiamo che l'ottenimento della Bandiera Blu è indicativo prima di tutto della pulizia del mare, oltre ad essere in linea con una serie di indicatori legati a servizi, infrastrutture e alla loro qualità, ricordiamo infatti che alcuni dei principali indicatori per l'assegnazione della Bandiera sono la possibilità di accesso al mare per tutti i fruitori senza limitazioni, le analisi delle acque di balneazione, l’esistenza ed il grado di funzionalità degli impianti di depurazione, la gestione dei rifiuti con particolare riguardo alla riduzione della produzione, alla raccolta differenziata e alla gestione dei rifiuti pericolosi, le iniziative promosse dalle Amministrazioni per la valorizzazione delle aree naturalistiche presenti sul territorio e le campagne di promozione di educazione ambientale, tema sul quale questa Amministrazione è particolarmente sensibile e attiva.

Il Comune di Savona infatti ha infatti siglato la Carta di Partenariato dl Santuario Pelagos, Accordo internazionale (firmato nel 1999 tra l'Italia, Monaco e la Francia) per la protezione dei mammiferi marini e del loro habitat all'interno del quale si trova il territorio di Savona e anche in considerazione della grande ricchezza di specie marine e di habitat presenti lungo la costa, questo a “suggellare l'importanza della tutela della qualità ambientale, paesaggistica e biologica per il presente ed il futuro”, così come recita la carta dell'Accordo.

Così come richiesto dalla FEE Italia, quale adempimento aggiunto alla procedura di assegnazione della Bandiera Blu 2025, quest'anno il Comune di Savona ha adottato il "PIANO DELLA SOSTENIBILITA'", con durata pluriennale.

Venerdì 27 Giugno scorso presso la Sala Rossa del Comune si è tenuta la cerimonia di consegna della Bandiera Blu alla presenza dell'Assessore Barbara Pasquali, dell'Associazione Bagni Marini nella persona del Presidente Schiappapietra e delle Associazioni che si occupano di tutela dell'ambiente. Erano presenti anche alcuni studenti dell'Istituto Ferraris-Pancaldo, insieme alla Prof. Scilieri a testimoniare l'esperienza del bel progetto “Non vali una cicca, se la butti per terra”.

Accanto ai tombini, disseminati in vari punti della Città, i ragazzi hanno realizzato dei disegni stilizzati, a tema marino, con frecce e scritte che indicano che tutto quello che viene buttato nel tombino arriva al mare; soprattutto i mozziconi di sigaretta vengono quotidianamente buttati nei tombini.

Questo progetto è stato molto apprezzato ed è stato realizzato in collaborazione con il Comune di Savona.