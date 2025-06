Tutto pronto per Albenga d’Autore 2025, il programma

Partirà domani Albenga d’Autore, la rassegna che porta in piazza libri, idee, musica, riflessioni e creatività, pensata per un pubblico di tutte le età.

Tanti gli appuntamenti in programma, che si alterneranno tra Piazza dei Leoni, Piazza IV Novembre e Piazza San Michele, regalando otto giornate dense di eventi con autori di rilievo nazionale, interviste esclusive, spettacoli e incontri letterari.

Il calendario prevede: 1 luglio, in Piazza dei Leoni, alle ore 18.30 si terrà l’incontro Riscoprirsi nell’imperfezione con Nicolò Pareto, autore del romanzo Saliborn, e Claudia Granato, autrice della silloge Voce dell’imperfezione. Alle 21.00 sarà la volta di Tigri d’inchiostro, con l’autore ligure Marco Vallarino, noto per i suoi racconti noir e di fantascienza, che intervisterà Renata Barberis.

3 luglio, sempre in Piazza dei Leoni, si svolgerà il Salotto letterario condotto da Mariagrazia Timo in collaborazione con la Tipografia Bacchetta. Alle 18.30 si parlerà di Cicatrici di Gabriella Polito, memorie di guerra (2024), e Pennelli e veleno di Riccardo Badino, un delitto storico nel XV secolo (2025). Alle 21.30 si continuerà con Color di funghi di Mariano Dallerice (2024) e L’Isola Gallinara (2025) di Silvio Riolfo Marengo e Daniele Strizioli. Interverranno anche Daniela Tagliafico (RAI), Giorgio Cangiano e il sindaco Riccardo Tomatis.

4 luglio, in Piazza dei Leoni alle 21.00, andrà in scena Liguria delle Arti – Lo spettacolo della bellezza, con lo storico dell’arte Giacomo Montanari, accompagnato dalla musica di Eliana Calamaro (violino) e dalle poesie di Pino Petruzzelli.

5 luglio, sempre in Piazza dei Leoni alle 18.30, sarà la volta di Riviera in giallo, a cura di Delfino Moro Editore e condotto da Diego Delfino. Gli autori protagonisti saranno Pupi Bracali con Dalle paludi al cielo, Rodolfo Rotondo con Dettagli preziosi e Carlo Schimmenti con XVI Titolo Segreto.

6 luglio, alle 18.30 in Piazza IV Novembre, Andrea Visibelli e Davide Panizza presenteranno Capitan Bitorzolo e l’isola dei mostri, seguito dallo spettacolo Piratour con Barbarada e Barbaraspa. Alle 21.00, in Piazza San Michele, Dario Vergassola intervisterà il magistrato Nicola Gratteri.

7 luglio, in Piazza San Michele alle 18.30, ci sarà l’incontro Libera di essere me con l’autrice Camilla Mancini (Mondadori 2025). Alle 21.00 Luca Misculin presenterà Mare aperto, a seguire un incontro con Diego Bianchi, conosciuto come “Zoro”.

8 luglio, alle 18.30 in Piazza IV Novembre, Peppe Millanta (Rizzoli 2025) presenterà Il pescatore di stelle, accompagnato dal laboratorio per bambini La barca dei desideri. Sempre alle 18.30, in Piazza San Michele, si terrà l’incontro con Dario Vergassola dedicato al suo libro Liguria. Terra di mugugni e di bellezza (Mondadori 2024). La serata proseguirà alle 21.00, sempre in Piazza San Michele, con Vergassola che intervisterà Dargen D’Amico; seguirà un DJ set.

Albenga d’Autore si conferma così l’appuntamento culturale estivo per eccellenza della città, capace di unire voci autorevoli, nuovi talenti e grandi nomi in un contesto inclusivo, coinvolgente e aperto a tutti.

Per aggiornamenti e dettagli è possibile seguire il sito Scoprialbenga e i canali social del Comune di Albenga e di Scoprialbenga.