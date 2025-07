Pietra, la casetta dell’acqua pubblica in piazzale Geddo è tornata pienamente operativa

Da giovedì 26 giugno, la casetta dell’acqua pubblica in piazzale Geddo è tornata pienamente operativa.

"Un servizio fondamentale per la comunità di Pietra Ligure che offre non solo acqua di alta qualità e sicura, ma anche contribuisce in modo significativo alla tutela dell'ambiente – dichiarano il Sindaco Luigi De Vincenzi e l'Assessore all'Ambiente Cinzia Vaianella – Installata ormai tredici anni fa e gestita fino ad oggi da Gestopark, eroga acqua refrigerata, naturale e frizzante, a 5 centesimi al litro. L'iniziativa, nata con l'obiettivo di promuovere l'uso consapevole e sostenibile dell'acqua pubblica, ha riscosso un notevole apprezzamento tra i nostri cittadini ma anche tra i turisti".

"Con l'installazione della casetta dell'acqua abbiamo voluto incentivare il consumo dell'acqua distribuita dalla rete idrica, riducendo l'impatto della plastica monouso e garantendo alla nostra comunità un'acqua eccellente, meticolosamente controllata, proveniente da sorgenti o falde profonde e protette, accessibile a tutti - spiegano De Vincenzi e Vaianella – Con ben 2 milioni e 500 mila litri di acqua erogata, in questi anni, la casetta dell'acqua ha raggiunto numeri che sono andati oltre le nostre aspettative. Questo ha permesso di risparmiare l'utilizzo di circa 1 milione e 700 mila bottigliette di plastica, equivalenti a circa 91 tonnellate di plastica e 200 mila litri di petrolio che sarebbero stati necessari per la loro produzione".

"Il beneficio ambientale complessivo è ancora più evidente se si considera l'anidride carbonica non emessa che ammonta a oltre 225 tonnellate. A questi vantaggi ecologici si aggiunge il notevole risparmio economico per i cittadini e i turisti che hanno scelto di utilizzare il servizio. La collaborazione con Gestopark, che ringraziamo, è un esempio di come la sinergia tra pubblico e privato possa contribuire in modo concreto all’uso responsabile del patrimonio idrico, alla transizione ecologica e alla salvaguardia dell’ambiente".

"La casetta dell'acqua è stata soprattutto una scelta ecologica che abbiamo voluto perseguire con convinzione nell’ottica di una maggiore sostenibilità ambientale e i risultati raggiunti ci confermano la bontà di questa decisione", concludono il Sindaco e l'Assessore.