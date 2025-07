Tpl, orario estivo e modifica del percorso del 40/ ma manca l'informazione e molti cittadini perdono il bus

Con il nuovo orario estivo il bus cambia percorso e alcuni savonesi restano a piedi. Il cambio di percorso è nei nuovi orari estivi, ma non tutti gli utenti avevano le corrette informazioni, di cui hanno comunque lamentato la poca chiarezza, e molti di loro sono rimasti a piedi.

E' successo a molti utenti del 40/ per Finale che dovevano andare al lavoro ma non sono riusciti a prendere il bus. Con il nuovo orario il 40/ ha modificato parte del percorso e , ad esempio, chi attendeva il bus dalla stazione loha perso perché passava dal lato opposto, mentre altri lo hanno aspettato invano in piazza Mameli.

"Un disservizio di cui nessuno ci ha informato - spiega un utente - e il cambio di percorso non è stato ben comunicato; non basta metterlo nell'orario dove comunque non ci sono tutte le fermate".