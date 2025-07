Alberature in via Verdi a Savona, la segnalazione di un cittadino: "Situazione critica, chiediamo al Comune una potatura"

Riceviamo e pubblichiamo.

"Gentile Comune di Savona,

scrivo per richiedere urgentemente la manutenzione e la potatura degli alberi situati in Via Verdi.

Attualmente, i rami degli alberi sono cresciuti al punto da entrare nei balconi delle abitazioni, causando disagi. Inoltre, la situazione attuale sta contribuendo a una sporcizia generale della strada e dei balconi a causa della caduta di foglie e altri detriti con resine e sporco.

La potatura di questi alberi veniva fatta ogni anno, adesso sono oltre 2 anni che nessuno si prende cura di questi alberi, che tra l'altro, essendo gaggie, presentano una struttura fragile dei rami che potrebbero spezzarsi facilmente con vento e provocare danni a cose e persone.

Sarebbe utile un sopralluogo per verificare quello che vi sto portando in evidenza.

Paolo Gerlo"