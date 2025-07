Savona, il mondo del sociale piange la scomparsa di Stefania Ponteprimo

E' morta ieri, all'età di 66 anni, Stefania Ponteprimo, assistente sociale ed ex dipendente del Comune di Savona.

Stefania Ponteprimo, ha lavorato per decenni nel settore dei servizi sociali di Savona, Finale e della provincia. Per il Comune di Savona ha ricoperto diversi incarichi si è occupata di anziani e disabili e di responsabile dell'Area minori del Comune.

Prima di andare in pensione, tre anni fa, ha lavorato per il Comune di Finale Ligure con l'incarico di direttrice sociale del distretto sociosanitario 5 "del Finalese".

Colpita da una malattia improvvisa, da metà aprile era ricoverata all'hospice Rossello dove è mancata. Lascia i figli Marta e Giacomo.

"Siamo stati raggiunti dalla terribile notizia della scomparsa della dottoressa Stefania Ponteprimo - dichiara Marisa Pastorino - Assessore Comune Pietra Ligure -, fino al 2022 direttrice sociale del Distretto socio sanitario finalese, professionista attenta e sensibile, prezioso riferimento per tanti progetti legati alle politiche sociali portati a compimento anche sul territorio pietrese. Ultimo in ordine di tempo nel suo lungo mandato, il rinnovo della carta dei servizi del Distretto, che ci ha permesso di avere una fotografia più precisa del tessuto sociale del territorio, calibrando meglio le azioni da mettere in campo per i più fragili. A nome mio e dell’Assessore alle politiche sociali Marisa Pastorino e di tutta l’amministrazione comunale le più sentite condoglianze alla famiglia".

I funerali si svolgeranno giovedì 3 luglio alle 16 nella chiesa di San Dalmazio a Lavagnola.