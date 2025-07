"Un mare d'estate!!": a Borghetto S. Spirito arriva Cristina D’Avena

Sabato 5 luglio, a partire dalle ore 21.00, Piazza Marinai d’Italia si trasformerà in un grande palcoscenico per accogliere Cristina D’Avena, icona pop che, grazie al suo fascino trasversale e alle sue canzoni, ha fatto e continua a far cantare intere generazioni.

Regina indiscussa delle sigle dei cartoni più amati di sempre, Cristina D'Avena porta in scena uno spettacolo divertente, emozionante e coinvolgente. La magia delle canzoni che accompagnano le nuove e le vecchie generazioni, fa sì che il pubblico molto affezionato a Cristina, la segua in ogni tappa del suo tour.

Un viaggio musicale fatto di ricordi da cantare con il sorriso.

"Avremo il piacere di ascoltare le intramontabili sigle dei più bei cartoni animati, come Occhi di Gatto, i Puffi, Mila e Shiro, Kiss Me Licia ed Holly e Benij e, in apertura e chiusura del concerto, Piazza Marinai d’Italia sarà animata anche dalle hit estive selezionate da DJ Johnny Manfredi e l’intrattenimento di Francy - dichiara Carolina Bongiorni, assessore alla Cultura e al Turismo - Tuffiamoci in 'Un mare d’estate' con Cristina d’Avena! Buon divertimento".

L’ingresso è gratuito.