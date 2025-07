Da Cairo al Festival di Castrocaro: Andra Lavinia Piciorus trionfa a "Vocine 2025"

Cairo Montenotte si illumina grazie al talento di una piccola grande artista: Andra Lavinia Piciorus, appena 8 anni, ha conquistato il primo premio di "Vocine 2025", il prestigioso concorso dedicato ai giovani talenti legato al Festival di Castrocaro.

La sua voce ha incantato pubblico e giuria, superando una concorrenza agguerrita. La finale del concorso sarà trasmessa in prima serata su Rai 2 l’8 luglio, un evento imperdibile per tutti gli appassionati che vogliono scoprire il futuro della musica italiana.

Originaria della Romania ma ormai cairese d’adozione, Andra ha coltivato il suo talento presso la scuola VocalArt di via Solferino 4, diretta da Francesca Varaldo. VocalArt rappresenta un punto di riferimento in Val Bormida per chiunque sogni di cantare: in un ambiente accogliente e stimolante, bambini e adulti possono avvicinarsi al canto e alla musica fin dalla più tenera età, grazie a corsi dedicati già dai 3 anni.

A rendere ancora più speciale questa vittoria sono arrivati i complimenti del maestro Beppe Vessicchio, che ha definito la voce di Andra “un vero dono”.

Il Festival di Castrocaro, giunto alla sua 67ª edizione, conferma così il suo ruolo di importante vetrina per i talenti della musica italiana, avendo lanciato nel corso degli anni artisti del calibro di Iva Zanicchi, Fiorella Mannoia, Caterina Caselli, Eros Ramazzotti e Zucchero.