Savona, cassonetti pieni e ritiri a singhiozzo, non si fermano le polemiche sul porta a porta

Chi denuncia il brutto spettacolo dei sacchi gialli e della carta lasciati dalle attività commerciali sui marciapiedi alla sera in attesa della raccolta, con qualche cittadino che ne approfitta per disfarsi dei suoi rifiuti, chi tra i commercianti segnala passaggi saltati, mentre i cassonetti sono colmi di rifiuti.

Il passaggio al porta a porta non è mai stato facile per nessuna località in cui è stato fatto ma a Savona continua a creare critiche e polemiche da parte dei savonesi.

Incentro alcuni residenti denunciano i sacchi di plastica e la carta lasciati davanti ai negozi alla sera in attesa della raccolta "pessimo biglietto da visita per la città", dicono (fa parte del nuovo sistema di raccolta).

A Villapiana, invece, i residenti di via Istria lamentano cassonetti che non vengono svuotati, con stati di degrado notevoli e conseguenze pericolose per l'igiene.

Intanto il 14 luglio si partirà con il nuovo sistema di raccolta anche nella parte di Levante, mentre proseguono i sopralluoghi di Seas nei condomini per verificar eventuali criticità.