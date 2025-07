Cairo piange Bruno Luciano, custode del cimitero per molti anni

Cairo Montenotte è in lutto per la scomparsa di Bruno Luciano, una figura molto conosciuta in città. Aveva 73 anni.

Per molti anni ha svolto con dedizione e grande senso di responsabilità il ruolo di custode del cimitero comunale, mantenendo il luogo sempre pulito e ordinato.

Nonostante le difficili prove che la vita gli ha riservato e che lo hanno segnato profondamente, Bruno è sempre rimasto un punto di riferimento per la comunità, offrendo con generosità disponibilità e supporto a tutti i cittadini.

Le esequie si terranno in forma privata.