"Suoni dal Mare ai Monti", al via la rassegna musicale nei Comuni del Golfo dell'Isola

Al via sabato 5 luglio alle 21.30, nella suggestiva cornice di Piazza XX Settembre, la rassegna musicale “Suoni dal Mare ai Monti”, sostenuta dai quattro Comuni del Golfo dell’Isola – Spotorno, Noli, Bergeggi, Vezzi Portio – con il contributo della Fondazione De Mari nell’ambito del Bando “Musica dal Vivo”.

Ad inaugurare la rassegna sarà il progetto “Musica dalle Città al Mare”, presentato dal Mal d’Estro Ensemble insieme alla voce di Valeria Bruzzone: un viaggio musicale che attraversa città, terre e mari, tra canzoni d’autore, atmosfere evocative e sonorità ricercate.

Il concerto si inserisce nel più ampio programma di valorizzazione dell’Area Marina Protetta di Bergeggi, promosso dal Comune con il sostegno del direttore Davide Virzì. L’amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Maria Rebagliati, ha fortemente voluto l’evento per ribadire l’importanza della tutela e della conoscenza di questo straordinario patrimonio naturale. E quale modo migliore per farlo, se non attraverso la musica che racconta il mare e il territorio?

Quest’edizione della rassegna si distingue anche per una novità significativa: per la prima volta i quattro Comuni del Golfo dell’Isola hanno deciso di collaborare in rete, sostenendo con entusiasmo il progetto dell’Associazione Musicale “G.B. Pergolesi”, che sostiene l’organizzazione dell’intera manifestazione.

Gli appuntamenti in calendario toccheranno tutti i Comuni del Golfo, con una proposta musicale varia e di qualità. Dopo il primo Concerto a Bergeggi di Sabato 5 luglio la proposta prevede infatti:

10 luglio, Noli (Cattedrale): Recital pianistico di Giuseppe Lo Cicero, con un programma dedicato ai grandi classici del pianoforte

11 luglio, Spotorno (Chiesa Parrocchiale): replica del recital pianistico di Lo Cicero.

18 luglio, Spotorno (Piazza della Vittoria in centro storico): il Trio Panamericano porterà in scena ritmi e atmosfere dell’America Latina in una chiave di lettura del tutto particolare

27 luglio, Vezzi Portio (Campo Sportivo): serata di tango d’autore con il quartetto Bosso Concept, una delle realtà italiane più accreditate in questo tipo di repertorio

29 luglio, Tosse, frazione di Noli (area Ristorante Elios): festa popolare con il quintetto Cantambanco, tra memorie musicali e non solo, di Liguria e Piemonte.

2 agosto, Vezzi Portio: il Mal d’Estro Trio e Valeria Bruzzone proporranno “Sur le Fil”, un concerto che si muove tra classica, swing, blues e jazz.

9 agosto, Bergeggi: chiusura della rassegna con il Marta Giardina Trio, per una raffinata rivisitazione della canzone d’autore.

La direzione artistica è curata da Claudio Massola, che con passione e impegno ha reso possibile una rete musicale condivisa e diffusa, portando la grande musica anche nelle due storiche chiese parrocchiali di Noli e Spotorno.

La rassegna è organizzata dall’Associazione Musicale G.B. Pergolesi, attiva anche con l’Officina Musicale del Golfo, un progetto di laboratori musicali diffusi che coinvolge, da ottobre a giugno, oltre cinquanta giovani e adulti del territorio. Tutti i concerti sono senza alcuna bigliettazzione e non è necessario prenotare. In caso di maltempo, per i concerti all’aperto, ci sarà la possibilità di attuare soluzioni alternative.