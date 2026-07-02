Vado Ligure, Dante tra musica e ironia: tre donne in scena a Villa Groppallo

Nell’ambito degli eventi “It’s Summer 2026 – Vado Ligure Move On”, domenica 5 luglio alle 21.30 si svolgerà lo spettacolo “Quella sagoma di Dante. Tre donne alle prese con l’Alighieri” nel giardino di Villa Groppallo, in via Aurelia 72, a Vado Ligure. Protagoniste della serata saranno Elena Buttiero e Anita Frumento, impegnate in un raffinato concerto per pianoforte a quattro mani, accompagnate dalla voce narrante di Anna Giarrocco.

Il programma propone brani musicali originali per pianoforte a quattro mani, ispirati alla Divina Commedia e composti nel 1865 dal genovese Cesare San Fiorenzo, offrendo una rilettura sonora che attraversa i paesaggi danteschi con sensibilità contemporanea. A dialogare con la musica, in un gioco di rimandi e sorrisi, saranno alcuni estratti dal testo comico “Donne di Dante” di Daria Pratesi, che propone uno sguardo ironico e sorprendente sulle figure femminili dell’immaginario di Dante Alighieri. I testi raccontano con ironia e profondità un Dante quotidiano che, prima di essere sommo poeta, è uomo, visto attraverso le donne che hanno segnato la sua vita e la sua opera: Beatrice, Francesca da Rimini, Piccarda Donati, Pia de’ Tolomei e Gemma Donati.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di avvicinare il pubblico alla grande letteratura attraverso linguaggi diversi, capaci di rendere l’opera dantesca viva, accessibile e anche divertente. Un’occasione per valorizzare la creatività femminile e la forza evocativa dell’arte, in un dialogo armonioso tra parola e musica.

Il programma si dipana alternando il classico e il contemporaneo, offrendo inoltre la preziosa occasione di riscoprire musiche di rara esecuzione.

L’ingresso è libero. L’evento è organizzato dal Comune di Vado Ligure e dall’Associazione Culturale Allegro con moto.