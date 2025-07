Altare, Mallare e Piana Crixia: giornata in Val Bormida per il consigliere regionale Angelo Vaccarezza

Giornata in Val Bormida per il consigliere regionale Angelo Vaccarezza.

Prima tappa, Altare dove ha incontrato il primo cittadino Roberto Briano. Tema dell'incontro, le aree ex Savam, argomento attuale, delicato e molto sentito da tutta la Valle: "Questa porzione di territorio ha un duplice aspetto; e' certamente un tasto dolente ma anche un'opportunità di crescita e sviluppo. È però necessario attivare una serie di collaborazioni che coinvolgano gli enti deputati ad operare sull'argomento: dall'amministrazione Comunale fino a quella Regionale per raggiungere l'obiettivo di far sì che le aree, diventando pubbliche possano usufruire di tutti gli strumenti utili al recupero, riqualificazione e risistemazione per diventare da nota dolente a punto di forza della comunità".

Seconda tappa Mallare, accolto dal Sindaco Flavio Astiggiano: "Qui il comune, attraverso i finanziamenti aggiuntivi al fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (Fosmit) ha ricevuto 150 mila euro che saranmo investiti nell'area del Santuario dell'Eremita, nell'omonima borgata - ha spiegato Vaccarezza - Qui partirà il cantiere per la messa in sicurezza dell'argine del Rio Merlino. A questo progetto si aggiungono i lavori del Psr per la risistemazione della pavimentazione della borgata, e delle risorse stanziate da un bando GAL per la sistemazione dei sentieri. In un momento in cui la tenuta dei territori montani è fondamentale sia in termini ambientali che sociali, è necessario essere un passo avanti nel sostegno ai comuni più fragili e al rilancio sostenibile dell’entroterra ligure".