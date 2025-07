A Villanova d’Albenga un viaggio nel mondo di Gianni Rodari con il canta favole di Gianluca Lalli

Il cantafavole marchigiano Gianluca Lalli ha trasposto in musica alcune favole, favole costruite sul più rivoluzionario dei sensi, quello dell'utopia,tornando a far sognare e pensare in una nuova opera, che accorda note, parole e immaginazione.



Il fine del progetto è quello di avvicinare le nuove generazioni alla letteratura, attraverso la musica. Spettacolo, organizzato dal Comune di Villanova d’Albenga è ad ingresso libero.