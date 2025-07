Tiziano Riverso disegna la Vuelta: satira e ciclismo tra le curve del Piemonte

In occasione dell’atteso arrivo della Vuelta a Limone Piemonte, previsto per sabato 24 agosto, il celebre cartoonist Tiziano Riverso presenta un nuovo lavoro tutto da scoprire, che unisce arte, ciclismo e umorismo.

Attraverso una serie di vignette originali, Riverso accompagnerà il pubblico in un viaggio curioso e ironico tra le storie delle corse a tappe in Piemonte, svelando aneddoti, personaggi e situazioni inedite legate al mondo del ciclismo e, in particolare, alla prima storica tappa della Vuelta in territorio piemontese. Un’occasione speciale per guardare al grande sport con leggerezza e intelligenza, nel segno della satira.

In attesa della tappa ufficiale, venerdì 23 agosto Limone ospiterà una serata-evento dal titolo "Aspettando la Vuelta", in cui Riverso sarà protagonista con un intervento divertente e coinvolgente, tra disegni dal vivo, racconti e risate. Ospite d’eccezione il cantante Christian Gullone, che interpreterà dal vivo alcune delle più belle canzoni italiane a tema bicicletta, da Paolo Conte a De Gregori, per farci pedalare con la fantasia tra poesia e nostalgia. A condurre l’evento sarà il giornalista Claudio Porchia, che ci guiderà in un viaggio tra emozioni, ricordi e aneddoti legati alla bicicletta.

Una serata tra arte, musica e sport, per celebrare l’arrivo di uno degli eventi ciclistici più importanti del mondo con il sorriso e la leggerezza che solo la bicicletta sa ispirare.

L’arrivo della Vuelta a Limone segna un momento storico per il ciclismo italiano e piemontese, e il contributo di Tiziano Riverso promette di aggiungere una nota creativa e originale a un appuntamento già ricco di emozioni.

E la prima vignetta non poteva non essere dedicata al Sindaco, Massimo Riberi, e all'Assessore regionale, Poalo Bongioanni, che hanno appena inaugurato il nuovo tunnel..