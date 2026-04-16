Disuguaglianze, vulnerabilità ed esclusione. A Savona se ne parla con l’iniziativa “‘Dilexi te’ e le povertà dell’oggi”

Domenica 19 aprile, presso il convento dei Frati Minori Cappuccini in via San Francesco d’Assisi 16, si terrà la “Giornata di Settore” promossa dal movimento di spiritualità coniugale Équipe Notre Dame – Settore Liguria Ponente. Il tema scelto per l’edizione di quest’anno, “‘Dilexi te’ e le povertà dell’oggi”, richiama l’attenzione sulle forme contemporanee di fragilità sociale.

Al centro dell’incontro vi saranno le disuguaglianze, le vulnerabilità e i fenomeni di esclusione, affrontati attraverso un confronto che coinvolgerà in particolare gli ambiti della famiglia, dell’adolescenza e della terza età. A guidare la riflessione saranno i coniugi Caterina e Carlo Amoretti, chiamati a offrire testimonianze ed esperienze concrete. L’iniziativa si propone come un invito a riconoscere il volto di Cristo nelle persone che vivono situazioni di sofferenza e bisogno, ed è aperta anche a chi non appartiene al movimento. È previsto inoltre un servizio di baby-sitting per le famiglie che ne abbiano necessità.

La giornata prenderà avvio alle 9:30 con un momento di accoglienza e la presentazione delle attività. Alle 10 è prevista la partecipazione alla messa comunitaria del convento, cui seguiranno gli interventi dei relatori. Intorno alle 13 è in programma il pranzo, organizzato secondo lo spirito di condivisione proprio dell’Équipe Notre Dame, con un primo piatto caldo e un secondo portato dai partecipanti. Nel pomeriggio spazio alle attività di gruppo, mentre la conclusione dei lavori è prevista per le 16:30.