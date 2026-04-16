Sabato 18 aprile a Savona il concerto per la missione delle "suore Rossello" in Centrafrica

Sabato 18 aprile alle ore 20:45 nella Chiesa Sant'Andrea Apostolo, in piazza dei Consoli del Comune, si terrà un concerto benefico a sostegno della costruzione di una sala operatoria per il reparto Maternità presso una missione delle Figlie di Nostra Signora della Misericordia in un villaggio nella Repubblica Centrafricana. Il progetto dell'associazione Savona nel Cuore dell'Africa è finalizzato ad evitare pericolosi trasferimenti delle donne in strutture sanitarie molto distanti.

In scaletta brani di Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791): "Ave verum corpus K618 mottetto in re maggiore", "Laudate Dominum per soprano, solo e coro" da "Vespere Solennes de Confessore K 339", "Sonata K304 in mi minore", "Requiem K626 per soli e coro".

Gli interpreti saranno per le parti soliste il soprano Luana Tami Lauro, il mezzosoprano Laura Stella, il tenore Francesco Tubertini e il basso Matteo Armanino, per le parti corali la Schola Cantorum del Convento dei Frati Cappuccini, per le parti strumentali Silvia Schiaffino al flauto e Danilo Dellepiane maestro accompagnatore al pianoforte. Dirigerà il maestro Angelo Mulé.

L'evento è promosso e organizzato dalla Sezione "G. B. Parodi" dell'Associazione Medici Cattolici Italiani in collaborazione con le confraternite dei Santi Agostino e Monica, di Nostra Signora di Castello e di San Domenico sotto il titolo di Cristo Risorto, la Consorzia di Nostra Signora della Colonna, Movimento Rinascita Cristiana, UNITALSI Savona-Varazze, Azione Cattolica e UCIIM Unione Cattolica Italiana di Insegnanti, Dirigenti, Educatori e Formatori.

L'ingresso sarà libero. Per informazioni si può telefonare alla Segreteria Organizzativa al numero 3482684590.