Riqualificazione del giardino delle scuole a Celle, la minoranza compatta chiede la documentazione del progetto

"L'abbattimento degli alberi rappresenta sempre un tema delicato per la comunità, soprattutto quando riguarda aree verdi frequentate da bambine, bambini e persone di ogni età, come il giardino pubblico di via Torre. In tali contesti, ogni intervento sul patrimonio arboreo deve essere preceduto da valutazioni approfondite e documentate, così da garantire la sicurezza degli spazi e, al tempo stesso, la tutela dell'ambiente e del paesaggio urbano".

Si apre con queste parole la nota stampa con la quale i gruppi di Minoranza a Celle Ligure "Aria nuova" e "Idea Comune" comunicano di aver presentato congiuntamente una formale richiesta al Segretario comunale (inviata per conoscenza al Sindaco Beltrame) con lo scopo di ottenere la seguente documentazione relativa alla riqualificazione del giardino pubblico prospiciente l'edificio scolastico di via Torre: Progetto esecutivo relativo al primo lotto di intervento; Relazioni VTA (Valutazione di Stabilità degli Alberi) del 15/12/2023 riferite agli esemplari arborei presenti nel giardino pubblico; Corrispondenza del WWF e con il Difensore Civico in merito al progetto; Copia del preventivo redatto da un agronomo in data 28/02/2025, sulla base del quale è stato conferito l'incarico professionale per la valutazione delle varie essenze arboree con determinazione n.144 dell'11/03/2025, avente ad oggetto: "Incarico professionale per la valutazione delle varie essenze ubicate nel giardino della Scuola Elementare A.Baodo di via Torre nellottica di una riqualificazione"; Copia della comunicazione con cui lo stesso agronomo ha richiesto la revoca dell'incarico, come da mail protocollata in data 28/04/2025 e tutte le mail scambiate tra il professionista incaricato e l'ufficio tecnico comunale fino alla data del 9 maggio 2025; Eventuali altri documenti legati al tema.

"Le richieste di 'Aria nuova' e 'Idea Comune' sono volte a comprendere appieno le motivazioni che hanno portato ad attuare gli abbattimenti e su quali criteri scientifici sia stata basata la scelta - si legge ancora nella nota stampa - I gruppi consigliari di Minoranza 'Aria nuova' e 'Idea Comune', come hanno scritto nella PEC inviata al Segretario comunale in data 16 luglio 2025, confidano in un celere riscontro vista l'importanza della questione. Questa iniziativa congiunta dei due Gruppi consiliari di Minoranza nasce dall'esigenza di garantire per la cittadinanza la massima trasparenza e chiarezza di informazione in merito alle procedure seguite e alle valutazioni effettuate dal Sindaco riguardo agli interventi previsti sul patrimonio arboreo del giardino pubblico".

"Nella consapevolezza che la rimozione di alberi può talvolta essere necessaria per motivi di sicurezza, a parere delle due Minoranze consiliari, tuttavia, è fondamentale che decisioni di tale impatto legate ad un progetto di riqualificazione, vengano condivise con tutta la cittadinanza e accompagnate da informazioni puntuali e accessibili con una gestione responsabile delle risorse ambientali e degli spazi verdi per la qualità della vita delle persone" concludono dai gruppi di minoranza.