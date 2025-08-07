"L’Alzheimer è donna. Viaggio attraverso una malattia femminile": l'8 agosto un incontro a Laigueglia

Venerdì 8 agosto, alle ore 21:15, presso l’Auditorium delle Opere Parrocchiali di Laigueglia, si terrà una serata dedicata alla presentazione del libro «L’Alzheimer è donna. Viaggio attraverso una malattia femminile» del geriatra Fausto Fantò. Il volume affronta, con rigore scientifico e chiarezza divulgativa, i molteplici aspetti della malattia di Alzheimer — cause, decorso, sintomi, prognosi, trattamento — con un focus particolare sull’elevata incidenza e gravità della patologia nel sesso femminile.

Ampio spazio viene inoltre dedicato al ruolo, spesso invisibile ma essenziale, dei caregivers. A dialogare con l’autore sarà lo psichiatra Giacinto Buscaglia. Accanto al commento scientifico, la serata proporrà un percorso emotivo e letterario attraverso letture scelte, affidate a due attori della APS “Cosavuoichetilegga?”.

Un evento che si propone di parlare dell’Alzheimer non solo come malattia, ma come esperienza umana complessa, toccante e profondamente condivisa. L’ingresso è libero.