A Spotorno una serata di sensibilizzazione col recordman Paolo Cappucciati per prevenire l'annegamento

Punta sulla sensibilizzazione il Comune di Spotorno per celebrare la Giornata Mondiale per la Prevenzione dell’Annegamento, istituita nel 2021 dalle Nazioni Unite e promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per richiamare l’attenzione su una delle principali cause di morte non intenzionale nel mondo, ricadente il 25 luglio di ogni anno.

Questa sera, lunedì 28 luglio, tutta la cittadinanza è invitata in Piazza della Vittoria, alle 21:30, a un evento condotto dal divulgatore e sportivo "recordman" Paolo Capucciati. Al centro la cultura della sicurezza in acqua e la prevenzione degli incidenti in mare.

La serata, promossa dal Centro Nautico Vadese, proporrà momenti di riflessione e approfondimento su come prevenire situazioni di rischio in mare, con particolare attenzione ai comportamenti corretti da adottare, alle tecniche base di salvataggio e alla formazione personale.

Durante l’incontro sarà possibile ascoltare alcune testimonianze dirette di salvataggi recenti, che offriranno uno spunto di riflessione concreto sull’importanza dell’intervento tempestivo e della preparazione. Interverranno inoltre rappresentanti della Capitaneria di Porto di Savona e della Società Nazionale di Salvamento, che condivideranno esperienze, dati e buone pratiche nell’ambito della prevenzione e del soccorso marittimo.

La partecipazione all’evento è libera e gratuita. L’invito è rivolto a cittadini, turisti, famiglie e operatori del settore: un’occasione per ricordare che la sicurezza in mare è una responsabilità collettiva, che si costruisce con l’informazione, la consapevolezza e l’attenzione quotidiana.

"Il mare è bellezza, libertà, risorsa. Ma va conosciuto e rispettato. Promuovere la prevenzione significa salvare vite e trasmettere cultura. Vi aspettiamo lunedì 28 luglio in Piazza della Vittoria per una serata di impegno, conoscenza e condivisione" commentano dall'Amministrazione comunale.