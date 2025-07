Savona, auto si ribalta in via Giulio Cesare Vanini: un ferito lieve (FOTO)

Questa notte, alle ore 03:15, una squadra dei vigili del fuoco di Savona è intervenuta per un incidente stradale verificatosi in via Giulio Cesare Vanini, all’altezza del civico 11.

Il veicolo coinvolto, una Ford Fiesta, era guidato da un giovane di circa 28 anni. Al momento della chiamata, era stato segnalato che il conducente non riusciva a uscire dall’auto. Tuttavia, all’arrivo dei soccorsi, il giovane era già stato assistito e si trovava a bordo dell’ambulanza del 118 della Croce Bianca di Savona.

I vigili del fuoco hanno prontamente messo in sicurezza il veicolo ribaltato, garantendo così la sicurezza della zona e facilitando l’intervento successivo delle forze dell’ordine. Poco dopo, sono arrivati i carabinieri, che hanno completato le operazioni di competenza.

Il conducente è stato trasportato in codice verde all’ospedale San Paolo di Savona per accertamenti, senza riportare ferite gravi.