“Una famiglia, un segreto, un delitto”: il giallo arriva al Teatro Moretti di Pietra Ligure

Una villa immersa nella neve, una famiglia elegante ma segnata da conflitti e rivalità, e un misterioso omicidio: questa è la trama avvincente di “Quanti segreti nasconde una famiglia?”, lo spettacolo teatrale che andrà in scena giovedì 30 ottobre alle ore 21 al Teatro Moretti di Pietra Ligure.

La vicenda prende vita nelle campagne francesi, dove Marcel, il patriarca della famiglia, viene trovato assassinato. La villa è completamente isolata a causa del maltempo e i sospetti ricadono inevitabilmente sugli otto abitanti della casa: l’elegante moglie, le due figlie, l’estrosa sorella, il cognato cardiopatico, la suocera tirchia, l’arrogante cameriera e la leale governante.

Ognuno ha un movente, ognuno cela un segreto. Tra accuse, tensioni e menzogne, i membri della famiglia tenteranno di scoprire chi è il colpevole, mentre lo spettatore viene trascinato in un gioco di sospetti e rivelazioni.

“Nessuno di loro è davvero come appare”, anticipano gli organizzatori, suggerendo che dietro l’eleganza e la facciata borghese si celano passioni, segreti e rancori pronti a esplodere. Un giallo classico, in cui la tensione cresce scena dopo scena fino al colpo di scena finale.

Lo spettacolo vede in scena Maria Cristina Mussapp, Matteo Saltini, Agnese Ronco, Lina Grasso, Matilde De Rosa, Alessia Liuzzo, Giulia Rosciano e Silvia Castellino, un cast che promette di dare vita a personaggi complessi e intriganti, ciascuno con i propri misteri e contraddizioni.

Un appuntamento imperdibile per gli amanti del teatro e dei gialli, dove la suspense e i colpi di scena si intrecciano ai drammi familiari, in un crescendo di tensione che terrà tutti con il fiato sospeso fino all’ultima battuta.