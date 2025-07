"Ho 83 anni e sono invalida: come faccio a portare i mastelli ogni sera?"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Abito in una strada privata con una salita piuttosto ripida. Ci sono 2 palazzine, una con otto famiglie e l'altra con 10, per cui non siamo considerati condomini. Ci hanno dotati dei famigerati mastelli che noi dovremo, dal giorno 25, portare su e giù sino all'imbocco della strada. Vorrei fare qualche considerazione, che evidentemente non ha fatto chi ha preso queste sciagurate decisioni".

"Ho 83 anni e sono invalida. Sarà agevole per me esercitarmi in questo sport sera dopo sera, giorno dopo giorno? Parlo di me, ma sicuramente non sono la sola ad avere di questi problemi".

"E vogliamo pensare anche all'igiene? Quanti cani alzeranno la zampetta per lasciare la loro firma? E poi noi dovremo riportarci in casa questi mastelli! Lavarli e sanificarli tutte le volte?".

"Mi fermo qui, si potrebbe continuare ma mi dilungherei troppo".

Eleonora Pravettoni