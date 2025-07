Nuovo sistema di bigliettazione elettronica del trasporto pubblico locale in Liguria: lettera aperta della Cgil

“Il nuovo sistema di bigliettazione elettronica del trasporto pubblico locale, annunciato dalla Regione per il 2026, con diverse applicazioni temporali a seconda dei territori, è in gestazione da anni. I vantaggi economici per le aziende, la possibilità di capire con precisione l’affluenza dei passeggeri, il numero degli autobus necessari sulle linee e quindi quanti sono veramente gli utenti del trasporto pubblico, sono tutti elementi essenziali per un servizio pubblico di qualità”. Cosi commenta in una lettera aperta Guido Fassio, segretario Cgil Genova e Liguria.

“Del resto, l’evoluzione informatica e digitale delle pratiche quotidiane, nel pubblico e nel privato, negli anni si è arricchita di app, SPID, accessi guidati e molto altro. Ogni innovazione, però, ha il suo rovescio della medaglia e lo Spi Cgil, il sindacato dei pensionati, lo tocca ogni giorno con mano. In Liguria ci sono oltre 80 sedi Spi, alle quali si aggiungono quelle del Sunia (inquilini), di Federconsumatori e Auser, con una media giornaliera di almeno 2 mila persone che chiedono aiuto per interagire con la pubblica amministrazione, capire esattamente i propri diritti su leggi, norme nazionali e circolari esplicative dei vari enti, nazionali e locali. E, proprio in virtù del nostro punto di osservazione, non siamo fra quelli che considerano i liguri non al passo con i tempi, anzi. Detto questo, però, è indubbio che in una regione con il 29 per cento di over 65, di cui buona parte sono ultraottantenni e non tutti hanno lo smartphone, la Regione e le amministrazioni provinciali, comunali e società partecipate devono porsi il problema di non lasciare indietro nessuno”.

“Tutti, anche i fragili, devono essere messi nelle condizioni di poter utilizzare i mezzi pubblici, evitando sanzioni ed elusioni. Prima di tutto è necessaria un’informativa tempestiva, che va dai social al coinvolgimento delle associazioni, un po’ come fatto da Amiu a Genova in occasione della fase di rodaggio per l’utilizzo dei nuovi cassonetti. In secondo luogo, si dovrebbe prevedere la presenza di ‘bus scuola’ presenti nelle piazze, davanti alle scuole o mercati, con personale di assistenza, se possibile anche a bordo, almeno nelle linee principali. Rispetto ai vecchi titoli di viaggio, va previsto un lungo periodo di tempo per il loro esaurimento, un periodo di sperimentazione con doppie modalità, senza sanzioni, e il mantenimento per qualche limitata tipologia di tariffazione cartacea”.

“Su Genova ci raccomandiamo affinché, vista la situazione particolare in cui versa il servizio di trasporto pubblico rispetto al tema delle risorse, non si sottopongano nuovamente gli anziani – in particolare quelli della fascia della gratuità – a ulteriori novità e modifiche”, conclude Fassio.