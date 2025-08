Differenziata a Savona, un cittadino: "Cari marziani, riportateci l’igiene (e il buonsenso)"

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera da un savonese.

"Cari marziani, scrivo questa lettera in quanto non ho ricevuto alcuna risposta né alle mail né alle pec che ho inviato al Comune di Savona e alla Sea-S.

Non voglio qui ribadire quanto già segnalato dalla cittadinanza sui disservizi causati dall'attuale sistema di raccolta della spazzatura, ma vorrei chiedervi dove eravate e cosa avete appreso dalla recente pandemia che recentemente ci ha colpito.

Se c'è una persona malata che porta il suo mastello in strada inevitabilmente infetta i guanti dell'operatore ecologico che automaticamente infetterà i mastelli successivi che ci porteremo in casa! Un perfetto "untore", come veniva definito colui che era sospettato di infettare portoni in un noto romanzo del passato (chiedo scusa, ma forse sul vostro pianeta tale libro non è stato pubblicato e pertanto siete all'oscuro di tali avvenimenti, comunque informatevi).

Cari marziani, e qui mi rivolgo al sindaco e ai dirigenti di Sea-S, fate un passo indietro e eliminate la sciagurata scelta dei mastelli individuali!

Siete ancora in tempo, altrimenti vi auguro un buon rientro su Marte!

Bruno Cerruti".