Porta a porta a Savona, un cittadino si rivolge al Difensore Civico: "Chiesto spiegazioni sui diversi trattamenti, dal Comune nessuna risposta"

Riceviamo e pubblichiamo di seguito la mail inviata da un residente savonese al Difensore Civico sul tema della raccolta differenziata a Savona.

"Egregio Dott. Cozzi,

Mi rivolgo a Lei, anche se ho già letto come già Lei si è espresso sulla tematica della raccolta differenziata, per manifestare le mie, e non solo, lamentele rispetto a un servizio di raccolta Porta a Porta che ha creato e sta creando molteplici disagi ai cittadini savonesi.

Io personalmente, ma sono a conoscenza che anche molti concittadini, ho richiesto la motivazione di un diverso trattamento nel servizio di raccolta dei rifiuti, senza ottenere risposte esaustive da chi è deputato a fornirle.

Al momento, infatti, ci sono parti della città che conferiscono i loro rifiuti nei cassonetti intelligenti, altri che hanno per ogni portone i bidoni condominiali sempre su suolo pubblico e infine coloro che si vedono costretti a scendere e salire con i mastelli individuali, che, una volta posizionati sul marciapiede, sono alla mercé di tutti e quindi anche di animali selvatici o di padroni di cani che permettono agli stessi di considerare i contenitori come qualsiasi arredo urbano sul quale alzare la zampa.

Nello specifico, molte sono state le richieste formulate sia al gestore della gara a doppio oggetto, sia al Comune di Savona, per capire le motivazioni per cui sono venute meno anche le regole precedentemente assunte ed esposte negli incontri fatti con la cittadinanza.

Difatti, e ad oggi ci sono condomini che, pur con numero inferiore a 12, hanno i bidoni condominiali e altri che, pur superando tale limite, hanno i mastelli individuali, tralasciando poi il mancato ritiro degli stessi negli orari indicati e il frastuono notturno del ritiro.

Le segnalo la mia situazione personale dove, nel quartiere dove risiedo, Villapiana, abbiamo visto posizionare quasi ovunque i bidoni condominiali, tre per l’esattezza, davanti ai vari portoni. In via Verdi, solo per alcuni palazzi non è stata prevista nessuna modifica e si continua a procedere, anche se il numero di appartamenti è superiore a 12, a prevedere il conferimento da parte dei condomini con i mastelli individuali.

La situazione è assai gravosa poiché, nel condominio dove abito, siamo sprovvisti di ascensore e la maggior parte degli abitanti è in età avanzata e facente parte di fasce deboli per seri problemi di salute.

La nostra amministratrice ha sollevato il problema testé evidenziato e io stesso ho scritto prima a Sea-s e poi direttamente alla Civica Amministrazione, ma ad oggi nessuno ci ha fornito una risposta soddisfacente rispetto a questa disparità di trattamento.

Tengo a precisare che i bidoni condominiali, che sono tantissimi nel quartiere, sono su suolo pubblico e non come inizialmente si era ipotizzato, da assegnare solo ai civici che avevano gli spazi condominiali.

Le chiedo scusa se mi sono dilungato, ma creda, la situazione è diventata insopportabile per i cittadini che pagano un servizio e non riescono a comprendere il perché, in una città come Savona, si sia venuta a creare una situazione per cui ad alcuni si richiede un aggravio notevole a parità di pagamento della TARI.

Difatti, oltre al conferimento della spazzatura con i contenitori singoli che, una volta pieni, sono pesanti, si vedono costretti a doverli pulire ed igienizzare ogni giorno dopo il ritiro.

Le chiedo pertanto, in attesa di riscontro, un Suo autorevole intervento che dia una soluzione concreta ed in punta di diritto alle problematiche sollevate.

Ringrazio e con l’occasione porgo i migliori saluti.

Salvatore Carotenuto"