Savona pianta nuovi alberi, firmato l’incarico a due agronomi per il piano di sostituzione delle ceppaie

Savona investire sul verde pubblico. Dove oggi ci sono ceppaie abbandonate che causano degrado, presto torneranno a crescere nuovi alberi.

Il Comune di Savona, infatti, ha avviato un intervento per la rimozione delle ceppaie rimaste in città dopo abbattimenti del passato e per la successiva messa a dimora di nuove piante.

L’intervento – per il quale sono stati stanziati 77mila euro nella manovra di bilancio di maggio – rientra in un criterio di pianificazione più generale, per questo sarà seguito da due professionisti del territorio, Andrea Sambado ed Elisa Faioli, incaricati di fornire assistenza agronomica durante tutte le fasi dei lavori.

L’obiettivo di questo intervento, in attesa del Piano del Verde che è già stato finanziato nell'ambito del FESR, è restituire decoro agli spazi pubblici e arricchire il patrimonio verde cittadino, scegliendo per le nuove piantumazioni, grazie alla consulenza di questi due professionisti, specie adatte al contesto urbano e al clima savonese.

“Finalmente, grazie alle risorse dell'avanzo siamo nella condizione di compiere un intervento che ci sta a cuore da tempo: togliere ceppaie rimaste lì per troppo tempo e restituire alla città nuovi alberi – commenta l’abssessore ai Lavori Pubblici Nello Parodi - È un segno concreto dell’attenzione che vogliamo dedicare alla qualità degli spazi pubblici. Vogliamo che questo intervento sia particolarmente significativo, dunque abbiamo deciso di avvalerci di due professionisti”.

Per quanto riguarda l'incarico ai due agronomi, il cui valore è di poco più di 7.000 euro, sarà affidato dal Servizio Ambiente del Comune e rappresenta un nuovo passo avanti nella rigenerazione del verde urbano.