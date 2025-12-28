Raccolta rifiuti a Savona, un lettore: "Contro la maleducazione di alcuni cittadini c'è poco da fare"

Riceviamo e pubblichiamo:
Egregio Direttore, con rammarico sono di nuovo a segnalare il comportamento ingiustificabile di chi abita in questa città una volta pulita e vivibile.
Senza nulla togliere alle molte responsabilità di SEA-S purtroppo, contro la maleducazione di alcuni cittadini che vivono nella Città di Savona c'è poco da fare.
Fino a quando non si inizierà ad installare telecamere e sanzionare chi non rispetta le regole dettate da SEA-S (giorni ed orari) avremo sempre episodi come riportato nella foto: una situazione che ormai perdura da diversi giorni in via Martinengo angolo Via Cavour.
Auguri di buon anno a tutta la redazione.