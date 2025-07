Successo per la serata “Testa di Rapa e altre storie” a Bossoleto

Nonostante la pioggia abbia fatto scendere le temperature sotto la media stagionale, il pubblico non ha voluto mancare all’appuntamento con il professor Gino Rapa e “Testa di Rapa e altre storie”, Edizioni del Delfino Moro.

“Fra gli aneddoti, le etimologie i racconti del professore e i cocktail di Ottavia Castellaro, avremmo potuto continuare per ore, nel pieno spirito con cui il Comitato di Bossoleto Comune di Villanova d’Albenga, hanno promosso questo evento: un’occasione per tornare a incontrarsi in piazza, intorno a qualcuno che ha qualcosa da dire, ascoltando e partecipando”, affermano gli organizzatori.

“Grazie al pubblico, all’Aqustic Duo per gli interventi musicali che hanno accompagnato la parole del nostro ospite che ha calamitato l’attenzione dei presenti e al quale siamo grati per aver accettato il nostro invito”.

Appuntamento all’8 agosto, ore 21.15, con una serata fra il giallo e il noir. Saranno ospiti Pupi Bracali e Daniele G. Genova che presenteranno i loro nuovi libri.