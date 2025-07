Movimento Indipendenza, Fabrizio Marabello riconfermato dirigente nazionale e coordinatore savonese

Si è svolta a Roma la Direzione Nazionale di Indipendenza, movimento politico che in Italia rappresenta la vera destra, ossia quella identitaria, antiglobalista, cattolica tradizionale e che si fonda sul principio del sovranismo sociale. Indipendenza è un partito fondato dall'ex ministro e sindaco di Roma on. Gianni Alemanno nel 2023.

Il medico reatino Felice Costini (detto Chicco) ricoprirà il ruolo di vice Segretario Nazionale Vicario e il romano Massimo Arlechino quello di Presidente del Movimento.

Durante il congresso è stato approvato il documento programmatico del partito redatto da Alemanno e sono stati nominati i nuovi Coordinatori regionali e provinciali.

In Liguria l'avvocato spezzino Alessandro Rosson (già candidato governatore della Liguria in competizione con Marco Bucci e Andrea Orlando) sarà il nuovo Coordinatore Regionale.

Fabrizio Marabello è stato riconfermato Coordinatore di Savona e provincia e Responsabile della Comunicazione mentre, per La Spezia e provincia, l'incarico è stato affidato a Emilio Iacopi. Per quanto riguarda invece Genova e Imperia, stiamo valutando alcuni nomi di rilievo sia per esperienza politica che professionale.

Il Coordinatore regionale e quelli provinciali, per Statuto, sono membri di diritto della Direzione Nazionale.

"Il Movimento Indipendenza riparte ancora più forte ed è l'unica alternativa al centrodestra e al centrosinistra che in realtà sono due facce della stessa medaglia - dichiara Rosson - Abbiamo anche sottoscritto convintamente l'ordine del giorno dove Indipendenza chiede il riconoscimento dello Stato di Palestina, cosa che il pavido governo a guida Giorgia Meloni si rifiuta di fare".