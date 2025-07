Regolamento alloggi comunali, "Impegno X Finale": "No alla proposta di raddoppiare la soglia Isee per l'accesso"

Esprime la propria indignazione, il gruppo consiliare "Impegno X Finale", per la proposta della maggioranza di “innalzare la fascia ISEE per poter alloggiare all'interno delle abitazioni comunali”.

“Questa mattina, durante la Commissione Consiliare ci hanno esposto il 'Regolamento alloggi comunali' che verrà portato dopodomani in Consiglio - spiegano i consiglieri Guzzi, Bricchetto, Geremia e Montanaro nella loro nota - Raddoppiare la fascia ISEE passando da 25 a 50mila euro vuol dire trasformare gli alloggi comunali, che dovrebbero avere una finalità sociale, in alloggi di libero mercato. Una scelta che riteniamo non opportuna per una pubblica amministrazione, soprattutto derivante da chi ha fatto una campagna elettorale proprio sugli alloggi sociali comunali”.

Totale divergenza di veduta tra le due parti del parlamentino cittadino, anche in ragione “del momento difficile che viviamo oggi, dove le esigenze abitative son sempre più evidenti”. “Dopo oltre un anno di amministrazione - continuano dalla minoranza - ci troviamo investimenti ridotti sugli immobili e innalzamento notevole dei requisiti”.

Una scelta definita “scellerata e distante dalle vocazioni del pubblico” che, secondo quando riferito nel comunicato dell'opposizione, avrebbe palesato “durante la Commissione, disaccordo all'interno dell'Amministrazione, che vedremo quale scelta assumerà il Consiglio”.

Da parte sua, invece, il gruppo annuncia: “Faremo di tutto per far cambiare idea alla maggioranza e lasciare la fascia isee a 25 mila euro”, conclude la nota.