Scritte sui muri della sede di Fratelli d'Italia a Finale, solidarietà bipartisan dalla politica: “Gesto antidemocratico”

Sono bipartisan il sostegno e la solidarietà al Circolo "Finale Tricolore" che, nelle scorse ore, ha visto i muri esterni della sua sede imbrattati con scritte in vernice.

A livello provinciale, e non solo, per Fratelli d’Italia il messaggio di vicinanza al circolo finalese arriva dal capogruppo in Regione, Rocco Invernizzi, che definisce l'atto “vandalico incivile e irrispettoso”. “Esprimo la mia solidarietà al circolo di Fratelli d’Italia di Finale Ligure per le scritte offensive subite – dichiara Invernizzi – È fondamentale condannare con chiarezza gesti che alimentano tensioni e divisioni. La nostra risposta sarà quella di sempre: lavorare con serietà per il territorio, insieme”.

Anche dal circolo cittadino del Partito Democratico, vittima negli scorsi mesi di un altro episodio simile, arrivano parole che richiamano al rispetto dei toni democratici: “Esprimiamo solidarietà per gli atti vandalici presso la sede di Fratelli D’Italia; è passato quasi un mese da quando la targa fuori dalla nostra sede è stata spaccata, condanniamo sempre il dissenso che viene manifestato attraverso la violenza nei gesti e nelle parole, siamo e saremo sempre per la libertà di esprimere il proprio pensiero e di manifestarlo”.

“Questi eventi fanno riflettere su quanto dobbiamo ancora lavorare sul dialogo e sul rispetto comune, e su quanto sia necessario che l’antifascismo sia e debba essere un pensiero trasversale senza partito ma soprattutto un ‘idea comune di rispetto e non violenza” aggiungono i dem finalesi.

Intanto, tornando al partito al centro dell'episodio di cronaca, giovedì sera a Savona tutti i Circoli di Fratelli d’Italia si incontreranno e “sarà l’occasione per riaffermare, con spirito di squadra e di appartenenza, la nostra presenza e i nostri ideali in preparazione anche dei prossimi appuntamenti elettorali”.