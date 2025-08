Raccolta rifiuti a Savona, Valle (Sea-s): "Ci sono ancora criticità ma l'effetto del porta a porta c'è. Sanzioni scatteranno quando il servizio sarà a regime"

E' durato più di due ore il sopralluogo del Sindaco Marco Russo insieme all'assessore Barbara Pasquali con l'amministratore unico di Sea-S Stefano Valle e i lavoratori per toccare con mano il servizio notturno di raccolta dei rifiuti nella zona di levante.

Il primo cittadino ha fatto quindi un "tour" con gli addetti per capire quali possono essere le criticità e gli aspetti da migliorare.

"Ci hanno chiesto di accompagnarci in un giro di raccolta per prendere cognizione delle cose, volevano capire con i loro occhi come funzionasse la situazione. Se i problemi fossero del servizio o per l'abbandono indiscriminato - ha detto Valle - Il servizio deve comunque ancora entrare in rodaggio, siamo ad un mese dall'inizio della zona di levante e a qualche settimana dal ponente e ci sono ancora criticità. È un misto: da un lato siamo ancora manchevoli sui passaggi perché non abbiamo con il personale ancora contezza di dove sono esposti i rifiuti, considerando che sono 1400 condomini. Poi c'è ancora confusione nei calendari e molti utenti espongono nel giorno sbagliato. Inoltre sono gli abbandoni che sono molto significativi in termini numerici che creano un aggravio al servizio e poi danno un impressione brutta perché il decoro ne risente. Noi tutti il giorno siamo impegnati ad affinare il servizio e abbiamo in atto le squadre che ogni mattina fanno una compensazione dei giri non fatti correttamente e seguono le segnalazioni di abbandono".

"La raccolta differenziata comunque produce già effetti positivi, siamo stabili al 60% e in sole 4 settimane sono stati avviati in discarica 150mila kg di rifiuti risparmiando 40mila euro che non sono un costo che paga la collettività. Dobbiamo aspettare qualche settimana per avere un dato consolidato, l'effetto del porta a porta comunque c'è" puntualizza l'amministratore unico di Sea-S.

La raccolta nelle case sparse, zona a bassa intensità, è partito lo scorso lunedì 28 luglio con modalità leggermente differenti rispetto alle altre aree.

Vengono infatti attuate due modalità di raccolta: Isole ecologiche di prossimità dedicate a quelle abitazioni che si trovano nelle zone meno accessibili del territorio; Servizi porta a porta per le abitazioni e i condomini che si trovano sulla viabilità principale, o comunque in località facilmente accessibili.

Questa settimana è iniziata la la prima fase con il posizionamento delle isole di prossimità, in tale occasione e sul sito di Sea-s verranno pubblicati i posizionamenti delle isole e l’elenco dei numeri dei civici che vi dovranno conferire. Tutte le utenze coinvolte dalla raccolta di prossimità verranno singolarmente contattate per la consegna delle chiavi dei contenitori e verranno consegnate le istruzioni per il conferimento dei rifiuti.

Durante la seconda fase le rimanenti utenze, posizionate sulla viabilità principale o comunque facilmente accessibili, riceveranno invece la dotazione individuale prevista, composta, oltre che dal mastello per il rifiuto organico e dai sacchi gialli per gli imballaggi di plastica e metallo che sono già stati ritirati al punto di distribuzione di via Pietragrossa, dai contenitori di dimensioni adeguate alla raccolta ogni 15 gg per il secco residuo e per la carta. Anche queste utenze riceveranno nei prossimi giorni indicazioni dettagliate sulle modalità di consegna dei contenitori e di raccolta dei rifiuti.

Un problema in più è legato all'assenza dei lavoratori, alcuni in malattia.

"C'è un problema legato alle assenze non programmate ma in ogni caso abbiamo posto rimedio riorganizzando il servizio, mano a mano che terminiamo le attività di start up (come la consegna dei kit.ndr) si recupera personale che può essere adibuto alla raccolta. Da metà agosto avremo comunque forze fresche per incrementare il servizio" precisa.

Ci sarà tempo poi per i controlli e le eventuali sanzioni che scatteranno quando il servizio sarà totalmente a regime.

"I controlli già vengono svolti dalla polizia locale e dagli ecoausiliari poi partirà un sistema sanzionatorio che va a colpire chi non conferirà nella maniera corretta. Con l'amministrazione abbiamo deciso di aspettare che entri a regime il servizio, per far assorbire il cambiamento. Chi abbandona dove c'erano i cassonetti non possono dire di non avere il materiale per effettuare la raccolta porta a porta. Non è possibile che non sappiano come indifferenziare ma mi pare siano invece dei comportamenti sbagliati. Sposteremo le telecamere (attualmente le foto trappole sono presenti ai confini con Vado Ligure e Albissola.ndr) in più punti diversi" ha concluso Stefano Valle ricordando ai cittadini di avere chiare il calendario, consultare il sito dove sono presenti domande e risposte utili e chiamare il numero verde.