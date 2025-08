“Concerto per Paolo”: ad Alassio una serata per aiutare il giovane rimasto tetraplegico per un pugno

Si terrà sabato 2 agosto ad Alassio il “Concerto per Paolo”: una serata speciale di musica e solidarietà in programma alle ore 21.15 in piazza della Libertà, per sostenere Paolo Sarullo, il 24enne albenganese rimasto tetraplegico in seguito a un’aggressione durante un tentativo di rapina, lo scorso anno.

Sul palco si alterneranno diversi artisti, uniti da un unico scopo: raccogliere fondi per aiutare Paolo e la sua famiglia a costruire un nuovo futuro.

L’ingresso è a offerta libera e l’intero ricavato della serata sarà devoluto a sostegno delle cure e dei bisogni quotidiani del giovane.

Un’occasione per ascoltare buona musica, ma soprattutto per stringersi attorno a una famiglia colpita duramente da una tragedia improvvisa.