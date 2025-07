Terreni Creativi Festival apre il 31 luglio ad Albenga: arte, teatro e musica nell’azienda Bio Vio

Torna ad Albenga l’appuntamento con Terreni Creativi Festival, giunto alla sedicesima edizione, che inaugura la sua sezione Plurale giovedì 31 luglio alle ore 19.30 presso l’Azienda Bio Vio in Regione Massaretti 19. Un evento che intreccia natura, arte e riflessione sociale, trasformando i luoghi dell’agricoltura in spazi per la cultura contemporanea.

Ad aprire la serata sarà la prima nazionale di Toujours de ¾ face!, performance di danza firmata dalla coreografa belga Loraine Dambermont. Ispirandosi alla postura difensiva del karate, lo spettacolo – un “manuale di sopravvivenza” ironico e tagliente – riflette sul controllo, sull’identità e sulla parodia dei linguaggi del corpo.

Alle 20.15, in prima regionale, debutta Inizia con la lettera A di FanniBanni’s, con la regia di Giorgia Favoti e Rocco Ancarola. Un’indagine teatrale sul rapporto tra passato e presente, sulla trasmissione dell’esperienza tra generazioni, con uno sguardo critico e poetico sul cosiddetto “gap generazionale”.

Dopo l’aperitivo (quasi cena), alle 22.15 spazio a Seconda classe, ultima creazione del Collettivo Controcanto. Lo spettacolo esplora i temi del lusso e della disuguaglianza con uno stile narrativo coinvolgente e profondamente umano.

Chiude la serata, alle 23.30, il DJ set di Dig This Way Records Takeover, etichetta indipendente specializzata in sonorità underground africane e caraibiche. Un viaggio musicale tra culture, ritmi e gemme sonore dimenticate, per un finale vibrante e autentico.

Il festival è realizzato da Terreni Creativi Aps in collaborazione con Kronoteatro, con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo, della Regione Liguria, del Comune di Albenga, della Fondazione De Mari e con numerosi partner del territorio.

Prenotazioni obbligatorie: info@kronoteatro.it - Tel. 350 058 0311.