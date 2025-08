"Cercando Enrico": il pensiero di Berlinguer rivive ad Altare

Ad Altare proseguono le rassegne teatrali, musicali e cinematografiche, con la proiezione di un docu-film sulla figura di Enrico Berlinguer, nella serata di venerdì 8 agosto alle ore 21:15, presso piazza Mons. Bertolotti.

A curare la serata il regista Remo Schelline, ideatore, sceneggiatore e fotografo del documentario, che commenta: "Perché ancora oggi parliamo di Enrico Berlinguer? Non certo, e non solo, per la ricorrenza dei quarant’anni dalla sua morte. Enrico Berlinguer è stato il segretario del più grande partito comunista d’Europa, un punto di riferimento per molti che avevano la speranza di cambiare questo paese. Una lotta che ha segnato, per lui e per i militanti, il senso della propria vita, affinché nessuno rimanesse indietro, nessuno si sentisse abbandonato al proprio destino".

"Credo che sia utile ritrovare oggi le idee di Enrico Berlinguer, la sua visione politica e sociale fatta di pensieri alti, di idee. Una buona politica ha bisogno di tempo. Lo cerco oggi nel ricordo mio, di un giovane non ancora ventenne che ha pianto la sua morte. Lo cerco nei miei amici di sempre e in altri che si sono aggiunti nel tempo. Lo cerco tra le pagine di una storia che è stata, ed è tuttora, parte del mio pensiero e del mio agire. Lo cerco in un mondo cambiato, mutato, trasformato, ma che ha ancora bisogno di sognare, lottare per un mondo più giusto. 'Cercando Enrico': un viaggio alla ricerca di un pensiero, di un’idea, di un sogno che si è rattrappito nelle pieghe della storia", conclude.