Ad Alassio il 6 agosto va in scena “Lumecan”, un viaggio tra memoria, identità e storia ligure

Dopo gli appuntamenti di “Alassio a Teatro” tradizionalmente ospitati durante l'anno nella cornice dell'Ex Chiesa Anglicana, giovedì 6 agosto alle ore 21.30 sarà Piazza Partigiani a trasformarsi nel palcoscenico teatrale a cielo aperto della Città del Muretto.

Qui andrà in scena “Lumecan”, spettacolo organizzato da MC Sipario in collaborazione con il Comune di Alassio. Scritto da Massimo Schiavon e David Conati e diretto da Giorgio Caprile, lo spettacolo è tratto dall'omonimo libro di Giovanni Buscaglia e Massimo Schiavon e propone al pubblico un intenso percorso teatrale tra racconto, musica e memoria. Sul palco saranno protagonisti Massimo Schiavon, Cristina Sarti, Giorgio Caprile e Martina Pira, con la partecipazione in video di Eugenio Gradabosco e Gaetano Adiletta.



La vicenda si svolge in una casa antica affacciata sul mare, dove la giovane studentessa Anita trascorre un'estate torrida e sospesa nel tempo. Attraverso incontri, scoperte e interrogativi profondi, Anita comprende che non esistono parole prive di significato e si trova ad affrontare grandi temi dell'esistenza, immergendosi in un passato avvolto da una fitta nebbia di misteri e ricordi. Un viaggio che la porterà a guardare il mondo con occhi diversi, perché nulla sarà più come prima. "Lumecan" accompagna gli spettatori in un affascinante itinerario tra i personaggi che hanno segnato la storia della Liguria, intrecciando teatro e musica in una narrazione capace di valorizzare l'identità e la memoria del territorio.



Le canzoni e le musiche originali sono firmate da Massimo Schiavon e Umberto Mazzei, mentre le produzioni audio e video sono curate da Christophe Laurenti.