La cena di Gala sul Ponte: un evento di comunità e di incontri valorizzando il Ponte Giugiaro

Grande partecipazione e un’atmosfera di piacevole convivialità hanno accompagnato, sabato 1° agosto, “A Tavola con il Roero”, la cena con degustazione promossa dall’Enoteca Regionale del Roero in collaborazione con il Comune di Garessio.

La serata si è svolta nella suggestiva cornice del Ponte Giugiaro, trasformato per l’occasione in un luogo di incontro, condivisione e promozione del territorio. Una lunga tavolata all’aperto ha accolto il pubblico per un appuntamento capace di unire i vini del Roero, la cucina locale e il paesaggio dell’Alta Val Tanaro.

L’iniziativa ha rappresentato un nuovo momento di apertura dell’Enoteca Regionale del Roero verso il territorio provinciale, con l’obiettivo di creare relazioni e occasioni di scambio tra aree diverse, valorizzando la ricchezza delle cantine associate e la cultura dell’accoglienza che caratterizza il Roero.

Il Ponte Giugiaro, luogo di rinascita e condivisione

Particolarmente significativa è stata la scelta del Ponte Giugiaro, una delle opere architettoniche più riconoscibili di Garessio e simbolo della rinascita del territorio dopo l’alluvione dell’ottobre 2020.

Il ponte, progettato e donato alla città dal designer garessino Giorgetto Giugiaro e inaugurato nel luglio 2025, ha riunito le due parti di Borgo Ponte, restituendo alla comunità un collegamento fondamentale e, allo stesso tempo, un nuovo spazio urbano di grande qualità.

Nel corso della serata il ponte ha mostrato anche la sua capacità di diventare un luogo da vivere: non soltanto un’infrastruttura, ma una cornice di incontro e piacevolezza, capace di accogliere una cena all’aperto e di favorire il dialogo tra persone, tradizioni e territori.

«La grande partecipazione registrata conferma quanto sia importante costruire iniziative capaci di mettere in relazione comunità diverse – dichiara Marco Perosino, presidente dell’Enoteca Regionale del Roero –. Abbiamo portato a Garessio i vini e le storie delle nostre cantine, incontrando una comunità accogliente e un territorio, quello dell’Alta Val Tanaro, che nella stagione estiva esprime una significativa vocazione turistica.

Il Ponte Giugiaro è stato la cornice ideale: un’opera di pregio, firmata da un grande garessino, che racconta la capacità di un territorio di rialzarsi dopo una ferita profonda. Vederlo animato da una tavolata, dalle persone e dal racconto dei vini è stato particolarmente significativo. Ringraziamo il Comune di Garessio, la Pro Loco, i commercianti e tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della serata».

Sei cantine del Roero protagoniste della degustazione

L’Enoteca Regionale del Roero ha partecipato all’appuntamento con il presidente Marco Perosino e con sei cantine del territorio, presenti durante la cena per incontrare il pubblico e raccontare direttamente il proprio lavoro.

La selezione proposta ha offerto un quadro articolato della produzione enologica del Roero, attraverso vini spumanti, Roero Arneis, Castellinaldo Barbera d’Alba e Roero.

I vini sono stati serviti a tutti i partecipanti in abbinamento alle diverse portate del menu, dando vita a un percorso capace di accostare le denominazioni e i vitigni delle colline del Roero ai prodotti e alle tradizioni gastronomiche di Garessio e delle vallate cuneesi.

La degustazione ha permesso di approfondire la conoscenza delle cantine associate all’Enoteca e di presentare il vino non soltanto come prodotto, ma come espressione di un territorio, di una storia familiare e di una cultura agricola.

Una collaborazione tra istituzioni, associazioni e commercianti

Fondamentale per il successo dell’iniziativa è stata la collaborazione con il Comune di Garessio, guidato dal sindaco Luciano Sciandra, insieme alla Pro Loco e ai commercianti locali, che hanno curato la preparazione del menu, l’organizzazione e il servizio della cena.

Il lavoro condiviso tra amministrazione comunale, associazioni, attività economiche e produttori ha reso possibile un evento capace di valorizzare il centro di Garessio e di offrire a residenti e turisti una nuova esperienza nel contesto della stagione estiva.

Il menu ha proposto un incontro tra specialità piemontesi, influenze liguri e prodotti delle vallate, accompagnando la degustazione dei vini in un percorso tra sapori, identità e tradizioni.

“Sono contento di aver accettato la proposta dell'Enoteca del Roero per una serata di abbinamento della nostra cucina con i grandi vini degli associati dell’Enoteca. – dichiara Luciano Sciandra, sindaco di Garessio – 6 ditte presenti con presentazione interessante, il menù da favola dei nostri ristoranti uniti. Stimolo per altri eventi di crescita sociale per noi ed iniziativa da ripetere ogni anno. Saremo in tanti!”

L’attenzione al Centro “Gli Aquiloni”

La serata ha avuto anche un’importante finalità benefica, con un’attenzione rivolta al Centro “Gli Aquiloni”, realtà impegnata nell’offrire sostegno ai bambini e ai ragazzi con disabilità e alle loro famiglie.

La finalità solidale ha aggiunto ulteriore valore all’iniziativa, sottolineando come la convivialità e la promozione dei prodotti del territorio possano diventare anche occasioni concrete di attenzione verso la comunità.

Con “A Tavola con il Roero”, l’Enoteca Regionale del Roero conferma così il proprio impegno nel promuovere le cantine associate anche al di fuori della propria sede di Canale, favorendo legami, collaborazioni e nuove opportunità di incontro tra il Roero e gli altri territori della provincia di Cuneo.

Enoteca Regionale del Roero

Tel. 339 7711316 – 0173 364631

E-mail: amministrazione@enotecadelroero.it