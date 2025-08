Fondi provinciali per le infrastrutture: il ponente savonese resta a guardare. La delusione di Albenga

“Abbiamo appreso dagli organi di stampa che la Provincia di Savona ha avviato un’interlocuzione con il Governo per richiedere un contributo di circa 20 milioni di euro destinato a interventi infrastrutturali sulla rete stradale provinciale, che si estende per oltre 750 chilometri. Un’iniziativa certamente positiva per il territorio savonese, e auspichiamo che la richiesta vada a buon fine e porti benefici concreti. Tuttavia, scorrendo l’elenco degli interventi indicati, non si può fare a meno di constatare, con rammarico, l’assenza totale di progetti riguardanti il medio e l’estremo ponente della provincia, un’area che presenta evidenti e storiche criticità infrastrutturali”.

Lo scrivono in una nota i consiglieri di maggioranza del consiglio comunale di Albenga.



“Parlando del Comune di Albenga e dei territori limitrofi – proseguono -, caratterizzati da infrastrutture fragili, in alcuni casi soggette a gravi limitazioni di transito, occorre evidenziare che richiederebbero interventi urgenti e programmati. Chi amministra dovrebbe conoscere nel dettaglio queste situazioni, e ancor di più i tre consiglieri provinciali di maggioranza espressi proprio dal nostro territorio: da loro ci saremo aspettati una presa di posizione netta e un impegno concreto per portare risorse anche a ponente”.

“Per fare solo due esempi – spiegano -: da tempo si richiede la realizzazione di una rotatoria ai piedi del borgo di Campochiesa, sulla SP3, punto critico per la viabilità locale. Oppure la rimodellazione della curva di Monterosso, a San Fedele sulla SP6, dove purtroppo si sono verificati numerosi incidenti, anche mortali: un intervento di ammorbidimento della curva sarebbe tecnicamente semplice e potenzialmente salvavita”.

“Ci auguriamo – concludono - che, nel prosieguo del loro mandato, gli amministratori provinciali dedichino meno tempo alle sagre di paese e più attenzione al lavoro concreto per il territorio. Il ponente savonese non può continuare a essere dimenticato”.