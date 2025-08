Tpl Linea: assemblea dei soci su rinnovo della flotta bus, gestione dei parcheggi e nuovo sistema di bigliettazione elettronica

Si è svolta oggi l’assemblea dei soci di Tpl Linea, occasione per condividere lo stato di avanzamento dei principali progetti legati al trasporto pubblico locale. L’incontro ha affrontato temi centrali come il rinnovo della flotta autobus, l’avvio del nuovo sistema di bigliettazione elettronica regionale LiguriaGO, l’aggiornamento sul tema della gestione dei parcheggi nei comuni di Savona e Varazze e il ruolo delle infrastrutture nella trasformazione della mobilità.

I dati economici e finanziari mostrano un andamento in miglioramento rispetto alle previsioni di budget, con una performance superiore in diverse voci di ricavo. In particolare, si registra un incremento dei ricavi da titoli di viaggio pari al 13%, grazie agli effetti del Progetto Socrate avviato nel giugno 2024. Crescono anche i ricavi da servizi navetta e le collaborazioni con BusItalia e Costa Crociere. Positivo anche il contributo dei servizi scuolabus, con un incremento del 14% legato all’attivazione di nuovi servizi nei comuni di Albisola Superiore e Celle Ligure.

La Regione Liguria ha confermato lo stanziamento di 35,5 milioni di euro da destinare all’acquisto di nuovi autobus tra il 2025 e il 2031. I nuovi mezzi saranno a basse o nulle emissioni e dotati di tecnologie avanzate per la sicurezza, la localizzazione, la climatizzazione e l’accessibilità.

L’introduzione dei nuovi autobus richiederà anche un adeguamento delle infrastrutture. Sarà infatti necessario investire in depositi, impianti di ricarica e spazi dedicati, in un’ottica di valorizzazione del territorio. Le infrastrutture non saranno solo un supporto tecnico, ma un elemento strategico per rendere il trasporto pubblico un motore di rigenerazione urbana e sviluppo sostenibile.

Durante l’assemblea è stato presentato anche lo stato di avanzamento del progetto LiguriaGO, il nuovo sistema di bigliettazione elettronica regionale che cambierà il modo di viaggiare in provincia di Savona. Promosso da Regione Liguria e adottato da tutte le aziende di trasporto del territorio, LiguriaGO sarà operativo anche sulla rete gestita da TPL Linea, con soluzioni pensate per soddisfare le diverse esigenze di chi si muove ogni giorno nel savonese. Su circa 100 autobus sono già installati i dispositivi necessari per la validazione elettronica. Il servizio partirà nell’area di ponente, coinvolgendo i comuni di Alassio, Andora, Stellanello, Testico e Villanova d’Albenga, e interesserà le linee 70, 72, 77, 92, 93, 97 e 99.

Il sistema prevede tre modalità di accesso: LiguriaGO PASS, la tessera personale per gli abbonati; LiguriaGO FLEX, pensata per chi viaggia in modo occasionale; e LiguriaGO TAP, che consente di viaggiare per 24 ore al costo fisso di 5 euro semplicemente avvicinando la propria carta di credito alla validatrice di bordo. Rimarranno disponibili anche le modalità tradizionali, come l’acquisto del biglietto a bordo e l’utilizzo dei titoli cartacei.

"L’innovazione è il cuore della trasformazione che stiamo portando avanti. I nuovi autobus e il sistema LiguriaGO ci permettono di offrire un servizio più moderno e vicino alle esigenze dei cittadini. La bigliettazione elettronica migliora concretamente la qualità dell’esperienza di viaggio, rendendola più semplice e intuitiva - commenta il direttore generale di Tpl Linea, Giampaolo Rossi - È proprio da qui che può nascere una nuova domanda di mobilità, oggi ancora inespressa, ma pronta a emergere se accompagnata da servizi innovativi".

In merito al tema della gestione dei parcheggi nei comuni di Savona e Varazze, il presidente di Tpl Linea, Vincenzo Franceri, ha commentato “Stiamo seguendo con attenzione e senso di responsabilità questi progetti. L’obiettivo è quello di dare ulteriore impulso al ruolo di Tpl come soggetto capace di offrire soluzioni integrate per la mobilità, in linea con le attuali esigenze del territorio”.

Tpl Linea conferma il proprio impegno per un trasporto pubblico moderno, sostenibile e accessibile, in sinergia con Regione Liguria e con tutti gli attori coinvolti. L’assemblea ha rappresentato un passo importante verso una mobilità più efficiente e integrata, al servizio dei cittadini e del territorio.