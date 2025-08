Borgio Verezzi, la minoranza: "Finalmente sentiamo parlare di lavori pubblici per un rilancio del paese"

"Settimana scorsa si è tenuta la seduta di Consiglio comunale durante la quale si è discusso il documento unico di programmazione con il bilancio di previsione finanziario per gli anni dal 2025 al 2027. Sono stati esposti dall’amministrazione comunale i progetti pensati per l’utilizzo dell’avanzo di bilancio, una cifra notevole (quasi due milioni di euro) che è stata distribuita in diverse opere. Finalmente dopo 4 anni sentiamo parlare di lavori pubblici che ci sembrano utili per un rilancio del nostro paese, come il rifacimento di asfalti e un rinnovo di Piazza delle Magnolie oltre una serie di piccole attenzioni sul verde pubblico e la manutenzione".

Si apre con queste parole la nota stampa diffusa da "Borgio Verezzi per tutti", gruppo di minoranza rappresentato da Gabriele Murrighile, Chiara Salvi e Martino Marinoni.

"Insomma tanta carne al fuoco che seguiremo con molta attenzione soprattutto per i tempi estremamente ristretti che abbiamo per l’utilizzo dell’avanzo di bilancio - proseguono dal gruppo di opposizione - Certo che questi progetti avrebbero potuto essere pensati prima dell’ultimo anno e mezzo di mandato come da tempo chiedevamo, ma meglio tardi che mai. Rimaniamo sulla ferma convinzione che troppo tempo è stato speso su opere monumentali e di dubbia utilità sulle quali però anche la regione ha voluto puntare, finanziandole facendo crescere non pochi quesiti su come l’ente regionale decida di spendere i soldi pubblici".

"In questo ultimo atto di amministrazione qualcosa, però, si muove e sarà nostro compito stimolare la rinnovata giunta perché questi lavori vedano la luce nel minor tempo possibile, nella speranza che questo lungo periodo di semi immobilismo giunga finalmente alla fine" concludono da "Borgio Verezzi per tutti".